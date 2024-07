Ue: giornate studio Ecr, Procaccini ‘cittadini chiedono di tornare a idea originale Europa’

agenzia

Roma, 2 lug. Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda giornata di studio che il gruppo Ecr al Parlamento europeo ha organizzato dal 1 al 4 luglio presso il resort Mangia’s di Brucoli, in provincia di Siracusa. La prima sessione dei lavori, dedicata all’Alleanza atlantica come base per la sicurezza europea, è stata introdotta dall’eurodeputato di Ecr Charlie Weimers e ha visto i contributi del senatore di Fdi Giulio Terzi di Sant’Agata, del vicepresidente senior per l’intelligence, l’analisi e le politiche Ue/Nato di Leonardo, Andrea Nativi; dell’ex eurodeputato Geoffrey Van Orden e del giornalista Fausto Biloslavo. Durante il secondo panel, presieduto dall’eurodeputato spagnolo di Ecr Jorge Buxadé, si è discusso della gestione efficace delle frontiere esterne e il Piano Mattei per l’Africa. Sono intervenuti l’eurodeputata di Ecr Assita Kanko, il sottosegretario al ministero del’Interno Wanda Ferro che ha dichiarato: “Dobbiamo capire come possiamo lavorare contro quei criminali trafficanti di esseri umani che sfruttano la miseria umana. Non vogliamo spostare il problema altrove nel Mediterraneo, ma risolverlo del tutto”.

“Per combattere l’immigrazione clandestina – ha affermato l’eurodeputato di Fdi Giuseppe Milazzo durante il suo intervento – e pensando all’Africa, dobbiamo sviluppare regole di stabilità per un continente altamente instabile. La speranza per l’Africa sta negli investimenti e nella prevenzione delle partenze delle imbarcazioni”.

“L’Europa che vogliamo. Preservare la sovranità nazionale contro un’eccessiva centralizzazione”, è il titolo del terzo dibattito moderato dall’euro parlamentare di Ecr Jan Zahradil, al quale hanno partecipato gli eurodeputati dei Conservatori Roberts Zile e Beata Szydlo, il giornalista Francesco Giubilei e il copresidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini che ha detto: “Le elezioni europee del 2024 hanno anche dimostrato che i cittadini vogliono un’Unione europea così come è stata originariamente concepita. Dove gli Stati membri si univano per realizzare poche cose importanti che da soli non avrebbero potuto raggiungere”.