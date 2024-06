Ue: Gozi, ‘Meloni imbarca nazionalisti estremisti rumeni’

agenzia

Roma, 21 giu. “Il gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo apre le porte all’Aur, il partito nazionalista conservatore rumeno, il cui leader, George Simion, è autore di alcune dichiarazioni inaccettabili, come quella in cui afferma che ‘le persone Lgbtqi sono responsabili delle condizioni meteorologiche, che sono una punizione divina’; oppure quella in cui sostiene che ‘gli attentati a Parigi, Londra e Berlino sono stati provocati dall’aver mescolato civiltà e religioni’”. A dirlo è l’eurodeputato di Renew Sandro Gozi, attraverso un post sui canali social del Partito democratico europeo.