Ue: Gozi, ‘vigileremo affinché tutti rispettino patti’

Roma, 27 nov. “Finalmente può prendere il via la nuova legislatura europea. Ora si apre una fase cruciale per il futuro dell’Unione. Come Renew Europe e Partito Democratico Europeo, alle elezioni europee avevamo dichiarato chiaramente il nostro obiettivo: garantire una maggioranza pro-europea solida e ambiziosa. Missione compiuta. Adesso è il momento di procedere spediti senza intoppi e tentennamenti”. Lo afferma l’eurodeputato Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe.

“Le priorità politiche che sono alla base dell’accordo tra PPE, S&D e Renew – prosegue Gozi – costituiscono il fondamento del nostro sostegno. Come Renew, abbiamo affrontato questo percorso con serietà e senso di responsabilità per raggiungere un risultato all’altezza delle sfide che ci attendono. Nell’attuale disordine mondiale è ancora più urgente dotarci della sovranità e della potenza necessarie per esistere come europei sulla scena globale. La presidente Ursula von der Leyen ha scelto di guidare una Commissione con un forte carattere presidenziale, ma composta da un collegio di Commissari relativamente debole. Ciò rende ancora più grande la sua responsabilità politica diretta e per questo vigileremo con ancor più attenzione affinché gli impegni presi vengano rispettati da lei e da tutte le forze politiche che hanno sottoscritto l’accordo”