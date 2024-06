agenzia

Roma, 26 giu. Adnkronos) – “Il discorso di Meloni oggi contro gli accordi in Europa in realtà era contro Tajani essendo lui uno dei principali convenuti al caminetto che ha fatto l’accordo”. Lo scrive su twitter Stefano Graziano, deputato Pd e capogruppo Pd in commissione Difesa.

