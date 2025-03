Ue: Graziano (Pd), ‘linea del Pd chiara, governo in confusione e Meloni fischietta’

agenzia

Roma, 18 mar “La linea del Pd è molto chiara: Si alla difesa comune e No al riarmo degli Stati. E a questo punto ci domandiamo: come fa il Governo ad avere una linea dove Tajani sostiene la linea del Si all’Europa, Salvini vuole uccidere l’Europa e la presidente Meloni fischietta”. Lo ha detto ai Tg Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione Difesa di Montecitorio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA