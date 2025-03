Ue: Guerini, ‘crescita difesa ineludibile ma piano Von der Leyen va modificato’**

agenzia

Roma, 4 mar. “L’esigenza della crescita della Difesa europea è ineludibile. Lo richiede il contesto attuale e la definizione di una vera autonomia strategica europea. Altrimenti facciamo solo chiacchiere. La proposta Von der Leyen definisce giustamente l’obiettivo in termini di risorse, ma così come è stata prospettata necessita di essere modificata: è sbagliato l’utilizzo dei fondi di coesione e c’è poco coraggio a sostenere un vero salto in senso europeo delle spese per la difesa”. Lo dichiara il deputato del Pd Lorenzo Guerini.