Ue: in risoluzione definitiva maggioranza spunta parte su sanzioni Russia

agenzia

Roma, 15 ott. Nel testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni al Senato salta la parte relativa alla valorizzazione del potenziale del Mercato Unico, mentre compare – rispetto alla bozza circolata ieri – l’impegno del governo a promuovere “una piena ed efficace applicazione delle sanzioni nei confronti della Federazione russa” e “ad adottare ulteriori effettive misure per contrastarne l’elusione, anche attraverso Paesi terzi”.