Ue: innovazione e competitività, Mattarella, Re Spagna e presidente Portogallo a Simposio Cotec**

Roma, 12 mag. Saranno come da tradizione i Capi di Stato di Italia, Portogallo e Spagna, Sergio Mattarella, Marcelo Rebelo de Sousa e Flippo VI, a concludere il 18/mo Summit Cotec Europe in programma domani pomeriggio e mercoledì mattina a Coimbra, in Portogallo. “A Call To Action”, un invito all’azione, il tema scelto per il simposio di quest’anno che celebra i 20 anni dalla prima edizione svoltasi nel 2005 a Roma. Tradizionalmente infatti il vertice viene ospitato a rotazione dai tre Paesi e quest’anno sarà anche l’occasione per l’ultimo incontro tra i tre Capi di Stato prima del termine del mandato del presidente portoghese, Rebelo de Sousa.

A ispirare il tema del Summit i rapporti redatti dagli ex premier italiani, Enrico Letta e Mario Draghi, per stimolare e ribadire la necessità di una cooperazione europea coesa per affrontare i profondi cambiamenti globali in atto. L’Europa infatti, come sottolineò proprio Mattarella nell’ormai famoso discorso all’università di Marsiglia del febbraio scorso, è chiamata a scegliere tra “essere ‘protetti’ oppure essere ‘protagonisti'”, per evitare di rimanere “schiacciata tra oligarchie e autocrazie, con, al massimo, la prospettiva di un ‘vassallaggio felice'”.

A confrontarsi sui temi della competitività europea saranno, come ogni anno, leader aziendali, accademici e politici, con l’obiettivo di definire azioni concrete per rafforzare la posizione dell’Europa nello scenario globale, a partire anche da una cooperazione più stretta tra Portogallo, Spagna e Italia come modello di integrazione.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla creazione di partnership industriali nei settori strategici di aerospazio e difesa, scienze della vita e salute, microelettronica, high performance computing (hpc) e intelligenza artificiale.

Il Summit si articolerà in due giornate. Domani, al Convento di San Francesco, si terranno tavoli di lavoro e incontri tra imprese, seguiti da un ricevimento ufficiale al Colégio da Trindade e da una visita alla storica Biblioteca Joanina dell’Università di Coimbra.

Mercoledì, sempre al Convento di San Francesco, si svolgerà la sessione plenaria con panel dedicati alla capacità imprenditoriale dell’università e al suo ruolo nel trasformare la conoscenza in valore, all’impegno delle grandi aziende nel rendere l’Europa un ambiente sano dal punto di vista imprenditoriale e alle politiche per la competitività europea.

Previsti gli interventi dei ministri italiano dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini; portoghese dell’Economia, Pedro Reis; spagnolo della Trasformazione digitale e della Funzione pubblica, Oscar Lopez. A tirare le conclusioni Mario Draghi, prima della chiusura affidata come da tradizione, agli interventi dei tre Capi di Stato.

L’evento si svolgerà in alcuni dei luoghi più simbolici della cultura e dell’innovazione portoghese, sottolineando il legame tra storia, ricerca e progresso tecnologico. Nel pomeriggio di domani, inoltre, il Re di Spagna Filippo VI, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una cerimonia prevista alle 18 verranno insigniti dall’Università di Coimbra del dottorato honoris causa, rispettivamente, in Giurisprudenza ed Economia.