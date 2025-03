Ue: Iv aderisce a iniziativa ‘Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene’

agenzia

Roma, 25 mar. Italia Viva aderisce all’iniziativa ‘Riappropriamoci del Manifesto di Ventotene’, organizzato per oggi da Movimento Europeo. Alle ore 14, presso la targa dedicata ad Altiero Spinelli in via Uffici del Vicario a Roma, davanti alla casa dove Spinelli nacque nel 1907, ci sarà il senatore Ivan Scalfarotto, responsabile esteri di Italia Viva”. Lo fa sapere una nota dell’Ufficio stampa di Italia Viva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA