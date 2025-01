agenzia

'Al potere per 30 anni. Domani un'altra elezione farsa'

BRUXELLES, 25 GEN – “Lukashenko è rimasto al potere per 30 anni. Domani si riconfermerà in un’altra elezione farsa. Si tratta di un palese affronto alla democrazia. Lukashenko non ha alcuna legittimità”. Lo scrive sui social l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

