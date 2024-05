++ Ue, ‘l’Austria viola la libera circolazione al Brennero’ ++

agenzia

Bruxelles si pronuncia: 'Blocchi di Vienna mancano di coerenza'

BRUXELLES, 14 MAG – La Commissione Ue ritiene che “alcune misure in vigore in Austria limitino il trasporto di merci sulle autostrade A12 e A13 e, di conseguenza, la libera circolazione delle merci” tutelata dall’Ue. E’ quanto si legge nel parere motivato emesso dall’Ue sulla denuncia dell’Italia contro Vienna per i blocchi unilaterali imposti ai tir al Brennero. “Pur prendendo atto di alcune spiegazioni avanzate dall’Austria in relazione a considerazioni ambientali”, l’Ue ritiene che “le misure austriache manchino di coerenza e non possano essere giustificate nella loro interezza”. Roma può ora decidere di portare Vienna alla Corte di giustizia Ue.

