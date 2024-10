Ue: leader, ‘tenere fede a impegno G7 Bari su asset russi’

agenzia

Bruxelles, 17 ott. “Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di tener fede all’impegno assunto al vertice del G7 in Puglia di fornire insieme ai partner del G7 circa 45 miliardi di euro (50 miliardi di dollari) entro la fine dell’anno per sostenere le attuali e future esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione dell’Ucraina”. E’ quanto si legge al punto sei delle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles, riguardo a quello che era stato uno dei risultati simbolo del summit di Borgo Egnazia, ovvero l’uso di profitti derivanti dagli asset congelati a Mosca per sostenere Kiev. Le conclusioni sono state adottate all’unanimità, quindi anche con il beneplacito dell’Ungheria di Viktor Orbàn.