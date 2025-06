Ue, ‘l’Italia tra i Paesi con prezzi dell’elettricità più alti’

agenzia

Report RePower: '108 euro per MWh contro media europea di 84,7'

BRUXELLES, 12 GIU – Nel 2024, l’Italia era il secondo Paese Ue con i prezzi all’ingrosso dell’elettricità più alti, con una media di 108 euro per MWh. La media Ue era di 84,7 euro/MWh. E’ quanto evidenzia la Commissione europea nel rapporto dedicato all’Italia sui tre anni di attuazione del piano ‘REPowerEu’ per l’addio ai combustibili fossili russi. “Sebbene i prezzi siano diminuiti all’inizio dell’anno insieme al calo dei prezzi del gas naturale, sono aumentati in primavera/estate e hanno registrato un’impennata in autunno, divergendo nettamente dalla regione centrale più ampia”, si legge. Il report riconduce i picchi di prezzo “a un eccessivo allineamento del costoso gas naturale per la produzione di elettricità, con l’Italia che deteneva la terza quota maggiore nell’Ue, rappresentando il 44% del suo mix elettrico nel 2024”. Bruxelles sottolinea ancora che “ondate di calore prolungate e più intense, nonché un autunno più freddo, hanno portato a un aumento dei consumi da aprile a dicembre (+1% rispetto allo stesso periodo del 2023), mentre la minore produzione di carbone (-60%) ha ridotto l’energia eolica”.

