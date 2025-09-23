Ue: Lupi, ‘su Salis rispetto voto parlamento, non sono garantista a corrente alternata’

agenzia

Roma, 23 set.-“Noi siamo sempre stati garantisti e quindi credo che lo strumento dell’immunità vada valutato all’interno del Parlamento europeo. La Commissione ha espresso il suo parere, lo ha espresso correttamente, a voto segreto. Sarà l’assemblea a decidere quale strada deve percorrere. Mi sembra che la Salis oggi abbia detto voglio un processo ma lo voglio nello Stato italiano, certamente questo potrebbe essere una strada. Comunque io rispetto sempre il voto del Parlamento, sia esso italiano o europeo. Non sono un garantista a corrente alternata”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, a margine della conferenza stampa per annunciare l’ingresso nel partito dell’ex presidente della regione Lazio Renata Polverini.

