Ue: M5s, ‘brutta notizia sì a commissione difesa e no a intergruppo pace’

Roma, 18 dic. “Il Parlamento europeo boccia la creazione dell’Intergruppo per la pace, ma approva l’istituzione della commissione per la Difesa. Nonostante questo, il nostro impegno per la pace continua perché il dialogo è l’unica strada percorribile per far cessare il conflitto in Ucraina e in Medio Oriente. La Commissione Difesa nasce con il chiaro intento di proseguire l’escalation militare, in un contesto di guerra e di mancanza di diplomazia. Riguardo all’intergruppo troveremo altri strumenti, forse meno formali e istituzionali ma altrettanto efficaci, per riunire gli europarlamentari che come noi credono nei valori della pace, del dialogo e della cooperazione multilaterale e continueremo a promuovere un’agenda europea della pace in coerenza con quanto promesso ai cittadini durante la campagna elettorale. Oggi nel mondo si contano ben 56 focolai di guerra, è il numero più alto dalla seconda guerra mondiale ad oggi”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.