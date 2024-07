Ue: M5S, ‘Furore e Tamburrano nominati coordinatori gruppo Left’

agenzia

Roma, 23 lug. “Gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle Mario Furore e Dario Tamburrano sono stati nominati coordinatori del gruppo The Left, rispettivamente, delle Commissioni Giuridica e quella per l’Industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo”. Si legge in una nota.

“La Commissione Juri svolge un ruolo fondamentale all’interno del Parlamento europeo perché è titolare della verifica e del controllo della conformità degli atti dell’Unione europea. Con la sua attività tutela gli Stati membri, le prerogative degli enti locali e quelle di tutti i cittadini. Nessuno è al di sopra della legge: questa sarà la nostra bussola”, dice Mario Furore.