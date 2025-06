Ue: M5s non cambia testo risoluzione al Senato, ‘non escludere gas russo’

agenzia

Roma, 24 giu. La mozione presentata dal Movimento 5 stelle al Senato sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo è la stessa che ieri ha creato una spaccatura alla Camera con Pd e Avs.

Nel testo, infatti, i pentastellati chiedono al governo di impegnarsi “a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d’armamento alle autorità governative ucraine” e a “intensificare gli sforzi a livello europeo per trovare una soluzione efficace alla questione del transito e approvvigionamento del gas che non escluda a priori e pro futuro una possibile collaborazione con la Russia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale nonché la resilienza energetica dell’Unione europea”. Su questi due punti del testo, alla Camera Pd e Avs hanno votato no.

