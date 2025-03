Ue: Magi, ‘attaccano Manifesto Ventotene perchè indica cammino federale’

agenzia

Roma, 25 mar. “Al di là delle manipolazioni un po’ squallide che sono state fatte dal governo per coprire la mancanza di idee e di prospettive sul futuro dell’Europa, il messaggio centrale del manifesto di Ventotene, cioè l’obiettivo politico di una creazione di una federazione di Stati europei, e quindi gli Stati Uniti d’Europa, è più che mai vivo e attuale. Ma soprattutto resta qualcosa su cui attivarsi politicamente: c’è da sperare che lo facciano i parlamenti nazionali, c’è da sperare che lo faccia il parlamento europeo. Bisogna riprendere il cammino democratico per la costituzione degli Stati Uniti d’Europa”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi parlando con i cronisti a margine della cerimonia davanti la targa commemorativa di Altiero Spinelli in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della firma dei trattati di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA