Ue: Magi, ‘oggi delegazione Più Europa a Ventotene per omaggio a Manifesto’

Roma, 22 mar. “Davanti a chi infanga il Manifesto di Spinelli, Rossi e Colorni, davanti a chi rinnega che l’Unione europea è il più grande spazio di pace, di diritti, di libertà e di benessere del pianeta, di fronte a chi vuole diventare suddito degli Stati Uniti di Trump o della Russia di Putin, è importante oggi ribadire che l’Unione europea è il nostro presente e il nostro futuro, che senza l’Europa l’Italia sarebbe una zatterina dispersa nell’Atlantico e che il Manifesto di Ventotene è la base del progetto di integrazione Europea in senso federale che noi sogniamo e difendiamo e che vogliamo perseguire”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.