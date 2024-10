Ue: Malan, ‘aumento peso Italia innegabile, ci auguriamo ok di tutti a Fitto’

agenzia

Roma, 15 ott. “Credo sia difficile negare l’aumento del peso dell’Italia a livello europeo negli ultimi anni” e ciò è dovuto a “una linea di governo coerente, ragionevole e costante” e al fatto “che l’Italia è l’unico che continua ad avere un forte appoggio da parte dei cittadini” insieme “alla coesione della maggioranza, che nonostante i romanzi che troviamo scritti sui giornali è davvero forte e coese”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan, durante le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.