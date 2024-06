Ue: Maraio (Psi), ‘bene accordo su top jobs. Allargare coalizione a Verdi’

agenzia

Roma, 27 giu. “L’unica strada possibile per l’Europa dopo il voto per il Parlamento europeo è quella di ratificare l’accordo raggiunto tra socialisti, popolari e liberali. Un accordo promosso tra i negoziatori e che va nella direzione di confermare la maggioranza Ursula che si è mantenuta anche in questo voto europeo dando la maggioranza ai partiti tradizionali. Se a questa maggioranza vorranno offrire collaborazione anche i Verdi non potrà che farci piacere in modo da aumentare l’impronta ecologista dell’Unione”. È quanto ha dichiarato il segretario del Psi, Enzo Maraio, a conclusione del pre-Council meeting del Pse a Bruxelles con i leader socialisti di tutta Europa.