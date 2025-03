Ue: Maran, ‘dibattito su difesa comune va approfondito’, sabato iniziativa con Zingaretti

agenzia

Roma, 26 mar. “In queste settimane abbiamo assistito a un dibattito sulla difesa comune che va approfondito, entrando nel merito e valutando sia i passi avanti in corso sia i limiti delle discussioni che si stanno prendendo. Per questo sabato prossimo faremo un punto pubblico con esperti, analisti e colleghi come Lucia Annunziata, Nicola Zingaretti e Lia Quartapelle. Sarà indubbiamente una delle grandi questioni che l’Europa affronterà nei prossimi anni ed è quindi bene informarsi e discuterne insieme”. Così l’eurodeputato Pd, Pier Francesco Maran, a proposito dell’iniziativa sabato a Milano dal titolo ‘Difesa comune europea.

