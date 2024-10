Ue: Maran (Pd), ‘condivido poco idee Salis ma resti libera da persecuzione Orban’

agenzia

Roma, 22 ott. “Condivido ben poco le idee di Ilaria Salis ma so per certo che voterò ben volentieri perché resti libera di fronte a questa ennesima persecuzione di Orban e dei suoi sodali e son convinto che la maggioranza del Parlamento Europeo farà lo stesso”. Così l’europarlamentare Pd – S&D Pierfrancesco Maran a proposito della richiesta di revoca dell’immunità parlamentare richiesta dal Governo ungherese per Ilaria Salis.

