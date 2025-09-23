agenzia
Ue: Maran (Pd), ‘da Salis ai tirocini retribuiti, vittoria dei diritti in Europa’
Roma, 23 set. “E’ una vittoria dei diritti il voto con cui la commissione Juri al Parlamento europeo ha respinto la richiesta di revoca dell’immunità a Ilaria Salis. L’Ungheria l’aveva chiesta non solo per lei, ma anche per altri due esponenti dell’opposizione interna ungherese, Peter Magyar e Klára Dobrev. Oggi non è sotto processo Salis, ma il sistema giudiziario ungherese e il problema che pone rispetto alla tutela dello Stato di diritto. Ma oggi, anche con il mio voto, in Commissione Lavoro come Socialisti&Democratici abbiamo ottenuto un altro risultato importante: l’approvazione di un testo che garantisce finalmente equità, protezione e qualità formativa per chi svolge tirocini”. Così l’europarlamentare Pd- S&D Pierfrancesco Maran.
"Un passo avanti concreto contro l'abuso di stage non retribuiti e senza tutele, grazie all'impegno dei socialisti e al sostegno delle altre forze europeiste. Per noi i giovani che si affacciano al mondo del lavoro non sono manodopera a basso costo, ma cittadini che meritano dignità, prospettive e diritti. Ora ci aspettiamo che l'Aula del Parlamento confermi i due voti espressi dalle Commissioni", ha concluso.