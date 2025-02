Ue: Maran (Pd), ‘rotta alleanza culturale con Usa, serve maggiore unità Europa’

agenzia

Roma, 20 feb. “No, l’Ucraina non ha invaso la Russia. No, la Greonlandia non è in vendita. No, il Canada non sarà il 51° stato degli USA. Sì, però, in Europa abbiamo dei problemi”. Lo dice Pierfrancesco Maran, eurodeputato Pd, in un video sui social.

“Si è rotta un’alleanza culturale e politica storica con gli Stati Uniti, e sarà difficile sanarla nell’epoca di Trump. Così come è difficile completare il percorso di creazione di un’Europa unica, e senza un’Europa unica noi non esistiamo nei tavoli che contano. È difficile riformare i trattati, punto essenziale per togliere il sistema di voto a unanimità, che ora servirebbe per far entrare l’Ucraina nella Ue. Gli strumenti necessari sono quelli della cooperazione rafforzata, e in qualche modo l’incontro di Parigi promosso da Macron può essere l’inizio di questo percorso”.