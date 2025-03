Ue: Marasà (Si), ‘piano riarmo von der Leyen un favore a Trump, ci opporremo a follia’

agenzia

Roma, 4 mar. “Almeno non ha difettato in chiarezza Ursula Von der Leyen presentando il suo piano ReArm Europe: è infatti cristallino come stia indicando la posizione più pericolosa, insicura, ingiusta e persino immorale che l’Europa possa prendere”. Lo scrive su Facebook il responsabile esteri di Sinistra Italiana Giorgio Marasà.

“Un disegno totalmente osceno secondo il quale si potrà derogare al Patto di Stabilità e Crescita per aumentare le spese in difesa, si prospetta – prosegue l’esponente di Avs – un enorme meccanismo di prestiti europei e addirittura la possibilità di dirottare le risorse dei fondi di coesione per spese militari. Viene tracciata esplicitamente la strada di un’Europa che ulteriormente si riarma, peraltro non in un quadro di autonomia ma sostanzialmente finendo per obbedire al volere di Trump”.