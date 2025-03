Ue: Matone (Lega)’, ‘presentata interrogazione su manifestazione Roma’

agenzia

Roma, 19 mar “Utilizzare risorse pubbliche per eventi non istituzionali ma a forte caratterizzazione politica, come il comizio pro Ue di Piazza del Popolo, solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’equità delle risorse impiegate dal Comune di Roma. Per questo motivo, ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro di competenza per far luce sulla manifestazione pro Ue di sabato scorso a Piazza del Popolo che, come riportato da organi di stampa, il Campidoglio avrebbe organizzato e finanziato con un costo per la cittadinanza di 270mila euro”. Lo dice la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.