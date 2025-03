Ue: Matone, ‘Prodi non ha capito o voluto capire’

agenzia

Roma, 23 mar. “Quello che è successo alla giovane giornalista Lavinia Orefici, figlia di un famoso giornalista, dimostra che i giovani non sono tutti appiattiti sui social ma vogliono interrogarsi e interrogare sulla politica. Mi sembra che Prodi, aggressivo nei toni e forse anche nei fatti stando alle parole della giornalista, non abbia capito o voluto capire, insieme alla sinistra di cui non abbiamo ancora letto una parola. Conosco Lavinia e so bene quanta professionalità mette nel suo lavoro. Sono certa che andrà avanti con la stessa passione e dedizione. Tutta la mia solidarietà”. Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

