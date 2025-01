Ue: Mattarella, ‘amministrazione bancaria europea fortemente integrata’

agenzia

Messina, 22 gen. “Fortemente integrata risulta anche l’amministrazione bancaria europea. La Banca di Italia esercita le proprie funzioni di regolazione e di vigilanza bancaria nell’ambito del sistema europeo delle banche centrali con a capo la Banca centrale europea. Ad esempio, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività creditizia viene concessa attraverso un procedimento bifasico, caratterizzato dall’intervento di due livelli amministrativi, europeo e nazionale”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Messina.