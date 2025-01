Ue: Mattarella, ‘compiute scelte coraggiose superando concezioni miopi identità nazionale’**

agenzia

Messina, 22 gen. “Si è soliti affermare che l’Unione europea si è costruita e si costruisce nei momenti di crisi e di emergenza. Questo è, in parte, certamente vero. In tempi recenti, la crisi finanziaria e la pandemia sono state l’occasione per compiere scelte coraggiose, superando concezioni miopi dell’identità e dell’interesse nazionale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la lectio doctoralis all’Università di Messina. “Questa pur positiva attitudine non appare tuttavia più sufficiente. Il tornante della storia che stiamo attraversando richiede di trarre le dovute conseguenze dalla consapevolezza, che gli Stati europei singolarmente non sono in grado di fornire risposte adeguate alle grandi sfide del presente”, dice.

