Ue: Mattarella, ‘garantire integrità Istituzioni europee per fiducia cittadini’**

Roma, 13 mag. “Questa prestigiosa università partecipa” al “progetto ambizioso della comunità europea, formando futuri leader. Penso ad esempio alla nuova mediatrice europea, Teresa Anjinho, alunna della facoltà di Giurisprudenza presso questo Ateneo, formatasi anche in Italia, prima nella Università di Roma, poi a Padova. Le spetta un compito fondamentale: rafforzare fiducia tra Unione e cittadini, sostenendo gli standard più elevati di integrità delle Istituzioni comunitarie. Il mio auspicio è che ciò sia di esempio per le studentesse e gli studenti di questa e di ogni altra università”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa in Economia da parte dell’Università di Coimbra, città portoghese dove domani il Capo dello Stato chiuderà il 18/mo Summit Cotec insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.

