Ue: Mattarella, ‘Go 2025 esempio per Europa capace di costruire storia in base a suoi valori’

agenzia

Gorizia, 15 mar. – “Sono grato alla città di Gorizia che, nel volermi insignire del riconoscimento intitolato ai suoi patroni, Ilario e Taziano, santi alle radici della fede cristiana nel cuore d’Europa -come ci ha ricordato poc’anzi monsignor Redaelli- e pilastri di una Chiesa, quella di Aquileia, capace di tenere insieme popoli e culture diverse, mi offre l’occasione per evidenziare come la strada della cooperazione, come Nova Gorica e Gorizia testimoniano, porti al successo. La comune esperienza di Capitale europea della cultura transfrontaliera per il 2025 è una pagina di speranza e di fiducia nei popoli europei, nella capacità dell’Europa di costruire storia, seguendo i suoi valori”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del Premio ‘Santi Ilario e Taziano-Città di Gorizia’, unitamente al presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA