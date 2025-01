Ue: Mattarella, ‘Non possiede un proprio apparato amministrativo’**

agenzia

Messina, 22 gen. “Il processo di integrazione si è progressivamente allargato a una pluralità di altri ambiti ai quali in questa occasione non è possibile accennare. Desidero invece porre l’attenzione su un tema che ha assunto progressivamente un rilievo crescente: l’attuazione delle norme prodotte dalle istituzioni dell’Unione in ambito europeo e nazionale. Questa azione della Unione Europea persegue principalmente politiche pubbliche, il cui esercizio dipende ampiamente da meccanismi di tipo amministrativo. L’Unione non possiede tuttavia un proprio apparato amministrativo, un’organizzazione preposta allo svolgimento di funzioni pubbliche attraverso l’applicazione di leggi “europee””. Sono le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella nella lectio dopo avere ricevuto un dottorato honoris causa dall’Univesità di Messina.

