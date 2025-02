Ue: Mattarella, ‘non può accettare vassallaggio felice, scegliere se protetta o protagonista’ (3)

agenzia

L’Unione europea semina e dissemina futuro per l’umanità. Ne sono testimonianza gli accordi di stabilizzazione internazionale stipulati con realtà come il Canada, il Messico, il Mercosur. Occorre che gli interlocutori internazionali -ha evidenziato ancora Mattarella- sappiano di avere nell’Europa un saldo riferimento per politiche di pace e crescita comune. Una custode e una patrocinatrice dei diritti della persona, della democrazia, dello Stato di diritto. Chiunque pensi che questi valori siano sfidabili sappia che, sulla scia dei suoi precursori, l’Europa non tradirà libertà e democrazia”.