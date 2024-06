Ue: Mattarella, ‘non si può prescindere dall’Italia’

agenzia

Roma, 26 giu. “Non si può prescindere dall’Italia”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la tradizionale colazione di lavoro al Quirinale che precede il Consiglio europeo con la premier, Giorgia Meloni, i ministri degli Esteri, Antonio Tajani, dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e delle Politiche europee, Raffaele Fitto, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari.