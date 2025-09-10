Ue: Mattarella, ‘pausa ingiustificata per processo allargamento, Balcani occidentali fondamentali’

agenzia

Lubiana, 10 set. “Tra le prime sfide” cui è chiamata l’Europa “c’è il completamento dell’Unione, sotto tanti profili. Abbiamo parlato a lungo del completamento che attiene all’allargamento. Alcuni Paesi dei Balcani occidentali attendono da molti anni, alcuni da un ventennio, dopo aver avanzato la candidatura a far parte dell’Unione. Pensare che l’ultimo Paese ammesso nell’Unione è la Croazia, entrata dodici addietro, dà l’idea di come ci sia stata una pausa ingiustificata nel processo di allargamento dell’Unione europea. Quindi va accelerato il più possibile, come concordemente Slovenia e Italia sollecitano a fare”. Lo ha affermato a Lubiana il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella conferenza stampa al termine dell’incontro con l’omologa slovena Natasa Pirc Musar.