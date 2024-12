Ue: Mattarella, ‘progetto irrinunciabile, Italia e Spagna possono favorire rafforzamento’**

agenzia

Roma, 11 dic “Spagna e Italia unite possono favorire l’indispensabile rinnovamento e il rafforzamento dell’Unione Europea, realtà imprescindibile per non cadere nell’irrilevanza e assicurare al mondo un contributo protagonista della civiltà europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del brindisi per i reali di Spagna.

“L’Europa è progetto irrinunciabile. L’attuale frammentazione e i segni di sfaldamento della comunità internazionale, l’offensiva contro i principi di libertà, pace e giustizia rendono impellente la necessità di conferire massima forza all’Unione Europea quale fattore di stabilità e di prosperità, in grado anche di incidere nell’attuale contesto globale con una politica estera e di difesa coesa e credibile. L’Unione Europea non può rinunciare al compito storico di rilanciare il principio cogente della soluzione pacifica delle controversie: solo cooperando, l’umanità potrà affrontare il futuro”, ha detto il capo dello Stato.

