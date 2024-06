Ue: Mattarella, ‘velocità per affrontare problemi, formazione organi è altro capitolo’

agenzia

Bucarest, 19 giu. “Vorrei evitare che si confondessero piani diversi: io ho parlato, qui come altrove, di velocità riferendomi all’esigenza che l’Unione europea possa affrontare i problemi che si pongono di fronte ad essa, dal clima alla salute, dall’economia alla difesa, in maniera veloce, dandosi meccanismi e processi decisionali veloci. Non ho parlato di velocità nella formazione degli organi dell’Unione, che è un altro capitolo, molto diverso. La velocità di cui parlo è quella che riguarda l’esigenza che l’Unione abbandoni processi decisionali lenti, che arrivano tardi sui problemi, quando questi sono già risolti e invece abbia capacità di decidere tempestivamente”. Lo ha puntualizzato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad una domanda dei giornalisti al termine dell’incontro a Bucarest con il Presidente della Romania Klaus Iohannis.