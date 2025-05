Ue: Mattarella,’rafforzare capacità crescita’

agenzia

Coibra La “capacità di adattamento al mondo intorno a noi è da sempre il motore della Unione europea. Sarebbe miope guardare all’Unione come una costruzione nata ‘sottovuoto’. Al contrario, fin dalle sue origini gli Stati membri hanno prestato attenzione ad adattare l’Unione ad un ambiente politico ed economico in continua evoluzione, con l’obietivo di preservare uno spazio ed un ruolo tra le forze in competizione nella economia globale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiudendo a Coimbra il 18/mo Simposio Cotec insieme al Re di Spagna, Filippo VI, e al presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa.