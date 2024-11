Ue: Meloni a Fitto, ‘orgogliosa di quello che hai fatto e che farai’

agenzia

Roma, 29 nov. “Voglio ringraziare il ministro Raffaele Fitto, come ho fatto tante volte. Oggi è il 21esimo accordo di coesione che firmiamo, l’ultimo. E’ probabilmente l’ultima iniziativa pubblica che io faccio con Fitto come ministro del governo: tra massimo due giorni dovrà rassegnare le dimissioni per assumere un incarico che ci deve rendere orgogliosi come italiani”. Lo ha detto a Bari la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Puglia.