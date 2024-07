Ue: Meloni a von der Leyen, ‘contro di noi attacchi maldestri e pretestuosi con fake news’

agenzia

Roma, 28 lug “Si tratta quindi di attacchi maldestri e pretestuosi che possono avere presa solo nel desolante contesto di ricorrente utilizzo di fake news che sempre più inquina il dibattito in Europa. Dispiace che neppure la Relazione della Commissione sullo stato di diritto e in particolare sulla libertà di informazione sul servizio pubblico radiotelevisivo sia stata risparmiata dai professionisti della disinformazione e della mistificazione”. Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen sulla relazione annuale Ue sullo stato di diritto.

