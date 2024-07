Ue: Meloni a von der Leyen, ‘ogni sforzo per rispetto valori fondanti e per pluralismo Tv’**

agenzia

Roma, 28 lug “Da parte del Governo italiano confermo ogni sforzo per assicurare in Italia e in Europa il pieno rispetto dei valori fondanti alla base dell’Unione Europea e l’assiduo impegno a far progredire l’Italia nell’ambito della libera informazione, del contrasto alle fake news e del pluralismo del servizio pubblico radio televisivo dopo decenni di sfacciata lottizzazione politica”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen sulla Relazione annuale sullo stato di diritto dell’Unione europea.

