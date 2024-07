Ue: Meloni a von der Leyen, ‘regole par condicio valide per tutti i governi, per l’attuale no?

agenzia

Roma, 28 lug “Sempre, durante ogni passata competizione elettorale, tutti i governi in carica hanno potuto legittimamente continuare ad informare i cittadini sulla loro attività, senza che l’informazione istituzionale rientrasse nel conteggio dei tempi della par condicio, così come previsto dalla legge vigente. Viene da chiedersi perché questo principio, che si è sempre reputato valido in passato, non debba valere per l’attuale Governo”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen sulla Relazione annuale sullo stato di diritto Ue.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA