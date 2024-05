Ue: Meloni, ‘arranca, colpa Von der Leyen? Colpa è di maggioranza che la sosteneva’

agenzia

Roma, 20 mag. “Per la transizione verde, con la scusa della difesa dell’ambiente, abbiamo visto l’Ue che attaccava le nostre libertà. Ha preteso di dirci cosa mangiare, cosa guidare, se dovevamo efficientare le case e come lo dovevamo fare senza dire chi pagava, quali tecnologie le aziende potevano utilizzare. Mi pare ci sia una limitazione alla libertà delle persone su cui tornare indietro. L’Ue può dare gli obiettivi, ma i Paesi giudicano come conseguirli”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di MattinoCinque su Canale5.

Colpa della Von Der Leyen se l’Ue arranca? “Il problema è la maggioranza che sostiene la Commissione, come sempre accade in queste cose.Ci stiamo a impiccare sul nome, ma la verità è che serve una maggioranza diversa da quella vista negli ultimi 5 anni, con i socialisti e i liberali: mettere insieme questa gente non risolve i problemi”.