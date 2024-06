agenzia

Roma, 26 giu. Dopo la mattinata trascorsa nell’Aula della Camera e la tradizionale colazione al Quirinale, la premier Giorgia Meloni è arrivata al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, al via da domani a Bruxelles.

