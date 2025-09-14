agenzia
Ue: Meloni, ‘basta accordi innaturali e mediazioni al ribasso’
Roma, 14 set. “Dal primo giorno il governo italiano, che ho l’onore di guidare, ha lottato per un’Europa che non pretenda di decidere su tutto, che sia pragmatica e realista, per difendere produttori e cittadini”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla kermesse EuropaViva di Vox in corso a Madrid.
“Per costruire questa Europa servono un numero ogni volta maggiore di governi dove i conservatori e le forze alternative alla sinistra siano protagonisti per offrire agli elettori una elezione chiara. Non è più tempo di accordi innaturali, di mediazioni al ribasso, è tempo di lavorare insieme e sono sicura che in questo cammino ci incontreremo gomito a gomito”.