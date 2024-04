Ue: Meloni, ‘bene avvio negoziati per adesione Bosnia’

agenzia

Bruxelles, 22 mar. “Era un dibattito abbastanza complesso” ma “grazie alle conclusioni di questo Consiglio europeo, Sarajevo potrà cominciare il percorso” di adesione all’Unione europea “e anche questo per noi è estremamente importante”, dice Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo, salutando positivamente il via libera del summit ai negoziati per l’adesione della Bosnia-Erzegovina alla Ue.

