Ue: Meloni, ‘commissario? Contatti con von der Leyen, valuterò con maggioranza’

Pechino, 30 lug. I nomi italiani per la Commissione europea sono già stati presentati? “Ancora no, abbiamo tempo fino al 30 agosto per fare questi nomi. E’ una delle cose delle quali vorrei occuparmi appena rientro” in Italia dalla Cina. “Credo che su questo chiaramente bisogna fare anche una valutazione con i partiti della maggioranza, ma insomma, è una delle prime cose di cui mi occuperò al mio rientro”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Pechino. “Sto parlando con Ursula von der Leyen, ma insomma, sono contatti in divenire ovviamente…”, aggiunge.

