Ue: Meloni, condivido priorità individuate da Orbàn, a partire da sfida demografica

Roma, 24 giu. “Apprezzo molto e condivido le priorità che sono state individuate dalla presidenza ungherese” che dal primo luglio assumerà la guida della Ue, “a partire dalla decisione non scontata di inserire tra le priorità una sfida che anche io mi sono permessa molte volte di citare, anche per la competenza dell’Unione Europea, che è la sfida demografica: è una, dal mio punto di vista, delle precondizioni che servono a costruire un’Europa forte, un’Europa che sappia tornare a essere protagonista nel mondo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro ungherese Viktor Orbàn.