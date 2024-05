Ue: Meloni, ‘favorevoli ad allargamento, per me è riunificazione’

agenzia

Roma, 13 mag. “Siamo anche d’accordo, perché Italia e Repubblica cieca si sono sempre trovate su questo, a continuare a lavorare per proseguire il percorso di allargamento dell’Unione europea, che come sapete a me piace chiamare riunificazione dell’Europa”, sia “per quanto riguarda i Balcani occidentali quanto per quello che riguarda Ucraina, Moldova e Georgia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro con il leader ceco.